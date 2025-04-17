Минтруд нашел новый способ борьбы с серой занятостью

Минтруд предложил закрепить в Трудовом кодексе восемь признаков трудовых отношений, чтобы избежать их смешения с гражданско-правовыми отношениями и иметь больше инструментов для борьбы с неформальной занятостью. О проекте поправок в ТК рассказало издание РБК.

Признаками трудовых отношений в ведомстве призвали считать устойчивый и стабильный характер отношений, подчиненность и зависимость труда; наличие дополнительных гарантий работнику; выполнение работником работы в соответствии с указаниями работодателя; интегрированность работника в организационную структуру работодателя; признание работодателем прав работника на еженедельные выходные дни и ежегодный отпуск; оплату работодателем командировочных расходов; периодические выплаты работнику являются для него единственным и (или) основным источником доходов и, наконец «другие признаки, характерные для трудовых отношений».

До этого Роструд сообщил, что за три года более 2 млн россиян удалось вывести из теневой занятости. В конце 2024 года был утвержден новый индикатор риска, который помогает выявлять факты, свидетельствующие о теневой занятости. Он уточнил, что речь, как правило, идет о гражданско-правовых договорах.

Ранее кабмин утвердил правила ведения реестра работодателей с нелегальной занятостью.