В России утвердили правила ведения реестра работодателей с нелегальными работниками

Правительство РФ утвердило правила ведения реестра работодателей с нелегальной занятостью. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Правительство утвердило правила ведения реестра работодателей, у которых были зафиксированы случаи нелегальной занятости», — говорится в документе.

В постановлении отмечается, что список будет формироваться из компаний, у которых начиная с 1 января 2025 года будут выявлены факты подмены трудовых отношений. Поясняется, что рассматриваться будут инциденты с подменой гражданско-правовыми договорами или уклонения от оформления трудовых договоров с работниками.

В Минтруде также уточнили, что такое решение направлено на обеление рынка труда. Отмечается, что создание реестра позволит соискателям заранее оценить добросовестность компании при трудоустройстве.

До этого стало известно, что в России в первом полугодии текущего года были обнаружены 368 тысяч нелегально занятых работников. Сообщалось также, что несмотря на меры властей по борьбе с неформальной занятостью, цифры остаются сопоставимыми с теми, что были в прошлом году.

В мае правительство РФ рекомендовало создать в российских регионах межведомственные комиссии по борьбе с нелегальной занятостью и утвердило положение об их деятельности.

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