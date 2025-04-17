Названо упражнение, которое поможет сделать живот плоским

Вакуум живота, который заключается во втягивании живота для укрепления глубоких мышц, поможет сделать его плоским. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, техника провоцирует всасывание брюшной полости и способствует укреплению глубоких мышц, особенно поперечных. Она позволит уменьшить талию и улучшить осанку.

«Для его выполнения требуется небольшая практика: сначала нужно выдохнуть как можно сильнее, а затем имитировать глубокий вдох — как будто вы пытаетесь втянуть в легкие весь воздух мира — и при этом задержать дыхание», — отметили в сообщении.

В этом случае будут работать поперечная мышца живота, диафрагма, межреберные мышцы и выпрямители позвоночника.

Фитнес-тренер Сергей Серегин до этого говорил, что упражнение «вакуум живота» поможет избавиться от лишнего жира в этой области. По его словам, оно особенно подойдет тем, у кого есть «пивной живот» и стоящие ребра. Эксперт уточнил, что данное упражнение не нанесет вреда здоровью, однако при наличии противопоказаний перед его выполнением стоит сначала вылечиться.

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