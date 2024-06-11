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Фитнес-тренер оценил эффект от упражнения «вакуум живота»

Тренер Серегин: упражнение «вакуум живота» поможет избавиться от лишнего жира

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Jason Yoder/Unsplash

Упражнение «вакуум живота» поможет избавиться от лишнего жира в этой области. Об этом рассказал фитнес-тренер Сергей Серегин, передает Pravda.Ru.

По его словам, оно особенно подойдет тем, у кого есть «пивной живот» и стоящие ребра. Эксперт уточнил, что данное упражнение не нанесет вреда здоровью, однако при наличии противопоказаний перед его выполнением стоит сначала вылечиться.

Серегин также объяснил, как правильно выполнять «вакуум живота». Для этого он рекомендует сделать глубокий вдох через нос и медленно выдыхать ртом, живот при этом должен работать.

«Когда вдыхаешь — живот открывается, как цветок, а когда выдыхаешь — живот уходит внутрь», — пояснил тренер.

Диетолог Лиза Ричардс до этого рассказала, что потребление разнообразной пищи очень важно для насыщения организма всеми необходимыми полезными веществами, однако некоторая еда способна уменьшать жировые отложения на животе. Ричардс отметила, что клубника и черника богаты клетчаткой, которая может привести к потере веса. По ее словам, кроме клетчатки клубника насыщена антиоксидантами и витамином С, что полезно для укрепления иммунитета.

Ранее гастроэнтеролог перечислила продукты, которые вызывают вздутие живота.

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