Москвичам рассказали, за что можно получить штраф во время пикника

Юрист Русяев: москвичи могут получить штраф за алкоголь во время пикника

Жители и гости Москвы могут получить штраф, если будут жарить шашлык в непредназначенных для этого местах. Об этом «Москве 24» рассказал юрист Илья Русяев.

По его словам, за разведение огня, например на лесной поляне или у воды без специальной площадки, грозит штраф в размере от 3 до 4 тыс. рублей, на особо охраняемой природной территории — до 5 тыс. рублей. Еще действует особый противопожарный режим, нарушитель может заплатить до 20 тыс. Помимо этого, до 50 тыс. нужно будет заплатить, если костер привел к пожару, ущербу имуществу или здоровью людей.

В парках Москвы и других общественных местах также запрещено пить алкоголь (штраф от 500 до 1,5 тыс. рублей) и оставлять мусор (от 2 до 3 тыс. рублей), указал эксперт. Юрист Анастасия Билялова добавила, что на площадках для отдыха возле жилых домов с 23:00 до 07:00 запрещено шуметь — кричать, петь, свистеть, играть на гитаре и так далее, за этот проступок придется заплатить от 1 до 2 тыс. рублей.

«То же правило касается и парков, если они расположены близко к жилой застройке. Конкретного расстояния нет, но если жильцы слышат шум – это будет считаться правонарушением», – рассказала специалист.

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь до этого рассказал в беседе с «Газетой.Ru», что жарить шашлыки во дворе жилого дома нельзя, особенно если рядом есть машины, электрощитки или газовые трубы.

Ранее стало известно, где самые высокие штрафы ГАИ в 2025 году.