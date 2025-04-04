Россиянам напомнили о штрафах за шашлыки во дворе

Жарить шашлыки во дворе жилого дома нельзя, особенно если рядом есть машины, электрощитки или газовые трубы, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«По правилам противопожарной безопасности (Постановление Правительства № 390) важно соблюдать расстояния: не менее 15 метров до строений, не менее 50 метров — если площадь огня увеличивается или отсутствует специальная емкость. Ветер свыше 5 м/с считается препятствующим условием при горении открытым способом, а при 10 м/с — запрет абсолютный», — объяснил он.

А если мангал стоит прямо у будки с электричеством — это вообще опасно и подпадает под статью 20.4 КоАП РФ, где штрафы доходят до 15 тысяч рублей, предупредил эксперт.

Кроме того, если из-за шашлыков что-то загорится, могут привлечь уже по уголовной ответственности — например, за порчу имущества или даже причинение вреда здоровью.

«Что делать, если соседи упорно жарят мясо под окнами? Можно попробовать договориться, но если не получается — звонить в МЧС (101 или 112) или писать заявление через Госуслуги. Управляющая компания тоже должна реагировать – дворы относятся к общей территории, и там нельзя просто так разводить костры. Так что шашлык — дело хорошее, но лучше выбирать специальные площадки. И безопаснее, и штрафов не будет», — резюмировал Бондарь.

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