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Стало известно, где самые высокие штрафы ГАИ в 2025 году

В Санкт-Петербурге оказались самые высокие штрафы ГАИ в 2025 году
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В России в период с января по март 2025 года средний чек платежа за штрафы ГАИ составил 1032 рубля. Об этом сообщает «Авто Mail.ru» со ссылкой на данные банка «Русский стандарт».

Аналитики напоминают, что в первом квартале 2024 года средний чек составлял 652 рубля, а за весь прошлый год — 675 рублей. Самые высокие штрафы в текущем году оказались в Санкт-Петербурге — в среднем 1465 рублей. Москва же оказалась на второй строчке (1285 рублей).

Также в рейтинг по количеству платежей за нарушения ПДД попали Волгоград (1200 рублей), Новокузнецк (1191 рубль), Казань (964 рубля), Красноярск (962 рубля) и так далее.

В конце марта Telegram-канал SHOT сообщил, что в России в 2025 году планируют в три раза увеличить штрафы за парковку на тротуарах. Соответствующий законопроект на заключение в правительство РФ отправили депутаты ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. Инициаторы считают, что штрафы за оставление машин на тротуарах, установленные в 2011 году, давно потеряли свою актуальность. По информации источника, в регионах планируют увеличить штраф с 1 тыс. рублей до 3 тыс. рублей, в Москве и Санкт-Петербурге — с 3 тыс. рублей до 5 тыс. рублей.

Ранее водителей предупредили о штрафе за парковку автомобиля возле дерева не на асфальте.

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