У мошенников появился новый инструмент для обмана россиян

Мошенники начали применять для обмана россиян новый инструмент – они используют функции демонстрации экрана. Таким образом, они могут в реальном времени наблюдать за действиями пользователя и считывать вводимые им данные, коды подтверждения, управляя при этом процессом с помощью методов социальной инженерии, предупредил в беседе с RT член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Особенно опасно это в случае с доступом к таким критически важным сервисам, как портал «Госуслуги», где хранятся персональные данные, информация о документах и прочие важные сведения», — подчеркнул депутат.

При этом по-прежнему чаще всего злоумышленники выдают себя за сотрудников органов власти, авторитетных структур, чтобы люди, которые общаются с ними, испытывали стресс и не решались уточнять информацию. При этом включение функции демонстрации экрана представляется как безобидное действие, хотя на самом деле это то же самое, что передать преступникам все ключи от своих аккаунтов.

Немкин призвал помнить, что настоящие правоохранители или работники госучреждений никогда не будут требовать от человека включить эту функцию или передать коды подтверждения. Если об этом кто-то просит – то это признак мошенничества, нужно немедленно завершить разговор и сообщить о нем в полицию.

При этом важно знать базовые правила кибербезопасности, которые включают в себя запрет на передачу персональных данных, включение функции демонстрации экрана, а также обязательное использование двухфакторной аутентификации на всех ресурсах, заключил парламентарий.

Напомним, до этого Центр цифровой экспертизы Роскачества предупредил о растущей угрозе использования нейроботов мошенниками для кражи денежных средств. Для их выявления следует предложить собеседнику перейти на видео- или аудиозвонок — живое взаимодействие выявит мошенника. Также можно использовать вопросы, требующие оригинального мышления или личного опыта. Еще одно правило заключается в том, что следует оставаться на платформе сервиса и избегать перехода в мессенджеры, а при подозрениях — прерывать разговор и уведомлять об этом администрацию сервиса.

Ранее россиян предупредили о мошенническом сценарии с арендой жилья.