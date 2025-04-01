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Врач рассказала, о каких болезнях сигнализируют постоянно холодные ноги

Врач Хамицева: холодные ноги могут сигнализировать об анемии
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aslysun/Shutterstock/FOTODOM

Постоянно холодные ноги даже в тепле могут сигнализировать о проблемах со здоровьем. Об этом kp.ru рассказала терапевт Оксана Хамицева.

«Холодные ноги могут предупреждать об анемии, гипотонии, гипертонии, заболеваниях щитовидной железы, хронической сердечной недостаточности», — уточнила эксперт.

По ее словам, часто такой симптом может появиться из-за дефицита железа, витамина В12, магния или проблем с сердцем. Чтобы выяснить точную причину, важно обратиться к терапевту, заключила Хамицева.

Доктор Джесси Бракамонте, терапевт клиники Майо (США) до этого говорил, что постоянно холодные ноги могут указывать на проблемы с кровообращением, иммунитетом или нервами. Врач уточнил, что во многих случаях низкая температура на улице и в помещении может стать причиной замерзания стоп.

Для улучшения терморегуляции достаточно носить теплые носки, регулярно выполнять физические упражнения, соблюдать здоровую диету, не забывать пить воду и отказаться от курения. Тем не менее в некоторых случаях холодные ноги выступают индикатором проблем со здоровьем.

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