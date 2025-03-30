Названы заболевания, которые могут вызвать выпадение волос

Причинами выпадения волос могут быть поликистоз яичников, заболевания щитовидной железы, ревматоидный артрит и анемия. Об этом изданию Daily Mail рассказал доктор Дэвид Фентон, дерматолог клиники OneWelbeck в Лондоне.

Врач отметил, что синдром поликистозных яичников (СПКЯ) — это состояние, которое вызывает гормональный дисбаланс в организме. При СПКЯ у женщин отсутствует или редко происходит овуляция — созревшая яйцеклетка не выходит из яичника для оплодотворения сперматозоидом. Одним из частых симптомов такой патологии является выпадение волос по женскому типу. Волосы при этом редеют равномерно, а не «очагами».

Выпадение волос также может вызывать как пониженная, так и повышенная активность щитовидной железы. Щитовидная железа вырабатывает гормоны, которые регулируют обмен веществ. При их недостатке все процессы в организме начинают замедляться, в том числе рост волос. Избыток гормонов щитовидной железы, напротив, ускоряет обновление волосяных луковиц.

Наряду с другими аутоиммунными заболеваниями, выпадение волос является известным симптомом ревматоидного артрита. К другим признакам этого заболевания относятся боль в суставах и усталость. По словам дерматолога, препараты для его лечения (метотрексат и лефлуномид) могут останавливать размножение клеток, вызывающих воспаление. Однако при этом такому же воздействию подвергаются клетки волосяных фолликулов.

Когда выпадение волос сопровождается сильной усталостью, бледностью кожи и ощущением холода, в организме может наблюдаться дефицит железа. Такое состояние называется железодефицитной анемией. Железо необходимо для выработки гемоглобина, который переносит кислород ко всем клеткам организма, в том числе к тем, которые отвечают за рост волос. Его недостаток заставляет клетки «голодать», что негативно влияет на рост волос.

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