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Кофе улучшает память и защищает мозг от старения, выяснили ученые

PLOS One: метаболит кофеина повышает уровень ключевых нейротрансмиттеров в мозге
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Depositphotos

Американские ученые из Университета Юты и других научных учреждений обнаружили неожиданные свойства 1-метилксантина (1-MX) — малоизученного метаболита кофеина. Оказалось, что это вещество не только улучшает память у молодых и старых крыс, но и повышает уровень ключевых нейротрансмиттеров, защищая мозг от возрастных изменений. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS One.

Эксперимент проводился на 32 крысах, половина из которых были молодыми (восемь недель), а другая половина — пожилыми (16 месяцев).

В течение 12 дней животные получали эквивалент человеческой дозы 100 мг 1-MX в день. Тестирование в водном лабиринте Морриса показало впечатляющие результаты: у молодых крыс время поиска платформы сократилось на 39%, у пожилых — на 27% по сравнению с контрольной группой.

Биохимический анализ выявил комплексное воздействие 1-MX на мозг. Соединение повышает уровни таких нейротрансмиттеров, как ацетилхолин, дофамин и ГАМК. Оно также увеличивает нейротрофический фактор BDNF, способствующего росту нейронов, усиливает антиоксидантную активность и снижает уровень бета-амилоида, связанного с болезнью Альцгеймера.

«Наше исследование впервые демонстрирует, что 1-MX — не просто побочный продукт метаболизма кофеина, а самостоятельное активное соединение с выраженным нейропротекторным действием», — отметили авторы работы.

Ранее ученые выяснили, что кофе из офисных кофемашин может быть опасен для здоровья.

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