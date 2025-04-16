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В РПЦ объяснили, почему не следует покупать куличи с религиозными символами

Протоиерей Потокин призвал не покупать куличи с изображением религиозных святынь
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Илья Наймушин/РИА Новости

Врио руководителя Синодального отдела Русской православной церкви (РПЦ) по благотворительности протоиерей Михаил Потокин призвал не покупать куличи в пакетах с изображениями религиозных символов и святынь. Об этом он сказал на пасхальной пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».

«Не будем покупать пакеты с Моной Лизой или с «Явлением Христа народу» (художника Александра. — «Газета.Ru») Иванова, с Матронушкой (святой Матроной Московской. — «Газета.Ru») пакета не будем покупать. Не будем, не надо...» — сказал протоиерей.

Священник пояснил, что после съедения кулича остается пакет с религиозным изображением, который выбрасывается в помойку или лежит в непотребном месте, тем самым священное изображение «может быть осквернено».

Протоиерей указал, что если будет покупаться кулич без религиозных символов, но при этом он будет освящен в храме, то продукт будет использован по назначению.

Незадолго до этого зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе выступил с предложением рассмотреть в России идею сделать следующий день после Пасхи, которая ежегодно выпадает на воскресенье, выходным. Он также напомнил, что традиция делать один или два выходных дня на пасхальной неделе сохранилась в некоторых европейских странах.

Ранее рассказывалось, почему на Пасху принято красить яйца и печь куличи.

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