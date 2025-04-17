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В Госдуме поддержали инициативу архангельских общественников о родительских патрулях

Миронов поддержал инициативу о родительских патрулях для контроля подростков
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Depositphotos

Депутат Государственной думы России Сергей Миронов поддержал инициативу общественников Архангельской области по созданию родительских патрулей для контроля за подростками. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, родительские патрули являются инициативой из народа, которую нужно распространить на всю страну.

Миронов утверждает, что при нынешней нагрузке и нехватке кадров у сотрудников полиции не хватает сил и времени на профилактическую работу с молодежью в вечернее время суток.

Он отметил, что в Архангельской области родительские патрули помогают сотрудникам правоохранительных органов следить за порядком, предупреждают о правонарушениях, проверяют местные закоулки, при необходимости проводят беседы с подростками.

По мнению депутата, «это очень эффективный механизм общественного контроля».

До этого председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев рассказал, что до конца текущего года в Госдуме планируют утвердить законопроект о борьбе с травлей и буллингом среди детей.

Ранее стало известно, что школьников могут начать переводить в спецшколы за травлю.

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