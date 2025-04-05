Школьников могут начать переводить в спецучреждения за травлю

В Госдуме обсуждают идею переводить школьников в спецучреждения за буллинг

В Госдуме обсуждают инициативу о переводе школьников в спецучреждения за травлю других детей. Об этом сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, который является автором инициативы.

Такая возможность обсуждается в ходе работы над законопроектом о профилактике травли среди детей.

Депутат рассказал, что проект закона предполагает меры ответственности для агрессоров и для тех, кто на постоянной основе занимается буллингом, с возможностью изменения их формата обучения и привлечения родителей к этому процессу.

Подобные действия со стороны школьников нарушают права на образовательный процесс других детей, поэтому необходимо продумать либо направление его в специализированное учреждение, которое будет создано для таких ребят, либо возможный формат домашнего обучения. Обсуждение этого вопроса находится на финальном согласовании, отметил Метелев.

На этой неделе замглавы Минпросвещения Александр Бугаев рассказал, что министерство держит на постоянном контроле вопросы травли и готово поддерживать любые здравые инициативы в этой области.

Ранее в Госдуме предложили ввести выплаты пострадавшим от нападения собак.