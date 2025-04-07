В Госдуме раскрыли новый механизм борьбы с травлей в школах

До конца текущего года в Госдуме планируют утвердить законопроект о борьбе с травлей и буллингом среди детей. Он предполагает как введение специальных программ в школах и подготовку педагогов, так и постановку на учет в правоохранительных органах детей, которых признают виновными в разжигании травли, рассказал 360.ru председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

Если ребенка поймают на травле сверстников несколько раз, то он попадет на учет, отметил депутат, подчеркнув, что главная цель этих мер – снижение влияние сегодня на рейтинг образовательных учреждений, на фоне чего нередко подобные ситуации замалчиваются.

«В итоге получается проблема, как недавно в Нижнем Новгороде, где подросток напал с ножом на своих обидчиков из-за того, что его восемь лет травили. Восемь лет все это видели, но никто ничего не делал», — привел пример Метелев.

По его мнению, причиной таких случаев становится нежелание учебных заведений говорить на тему, способную негативно отразиться на их рейтинге. Поэтому для искоренения такой практики важно добиться, чтобы школы поощрялись за устранение фактов буллинга, за профилактическую работу в этом направлении, считает парламентарий. Он подчеркнул, что новый закон будет фиксировать проблемные ситуации, помогая с ними разобраться.

«Сложные факты травли будут передаваться уже в информационную систему профилактики и правоохранительные органы», — заключил депутат.

Напомним, Метелев также пояснял, что новый документ предполагает создание комплекса мер, направленных на организацию системной работы по профилактике травли среди детей и молодежи. Как следует из проекта закона, под травлей будут пониматься не влекущие за собой административную или уголовную ответственность систематические умышленные действия несовершеннолетнего, которые направлены на умаление достоинства личности, выражающиеся в физической и психологической формах. Новое определение позволит работать с подростками, которые «травят» как своих сверстников, так и взрослых, в том числе педагогов.

Ранее стало известно, что школьников могут начать переводить в спецшколы за травлю.