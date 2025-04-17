В Госдуме захотели аттестовать педагогов по-новому

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова предложила министру просвещения Сергею Кравцову изменить критерии аттестации педагогов. Ее письмо с инициативой есть в распоряжении РИА Новости.

Согласно документу, с 2023 года профессиональные, коммуникативные и предметные компетенции педагогов оценивают при помощи системы аттестации с использованием Единых федеральных оценочных материалов, но при этом у них нет возможности повторно пройти процедуру или обжаловать результат. Кроме того, к педагогам предъявляют избыточные требования, например, связанные с документооборотом или административными задачами.

По мнению Лантратовой, эту систему нужно оптимизировать: создать работающий механизм апелляции и сократить влияние излишних навыков на оценку.

В феврале председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в комитет по просвещению законопроект, регулирующий порядок переподготовки педагогических работников. По нему они должны получить дополнительное профессиональное образование в государственных и муниципальных образовательных организациях для подтверждения квалификации или допуска к работе. Документ предусматривает, что повышение квалификации по направлению работодателя должно осуществляться только по профилю учебной деятельности.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как работают самые неформальные учителя России.