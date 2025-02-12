В комитет Госдумы направили законопроект о порядке переподготовки педагогов

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил в комитет ГД по просвещению законопроект, регулирующий порядок переподготовки педагогических работников. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

«Недопустимо, когда диплом о переподготовке можно просто купить в интернете. Качественное образование — это вопрос будущего нашей страны, ее успешного развития. Поэтому переподготовка должна быть полноценной и осуществляться исключительно в государственных образовательных организациях», — сказал спикер.

Согласно законопроекту, педагоги должны получить дополнительное профессиональное образование в государственных и муниципальных образовательных организациях для подтверждения квалификации или допуска к работе. Документ также предусматривает, что повышение квалификации по направлению работодателя должно осуществляться только по профилю учебной деятельности.

Накануне министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что ведомство подготовило проект о внедрении новой системы образования в вузах. По его словам, общественное обсуждение документа начнется в этом месяце.

Ранее Путин призвал изменить правила платного приема в вузы.