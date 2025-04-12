Рэп, татуировки и тусовки с учениками: как работают самые неформальные учителя России

Нередко разгораются споры о том, может ли простой российский учитель делать татуировки, ходить на вечеринки и вообще вести за пределами школы активную жизнь. «Газета.Ru» собрала монологи трех «неформатных» педагогов: анимешника, блогера и рейвера. Они рассказали о том, как их необычные увлечения воспринимают ученики, коллеги и родители и почему работа в школе — это всегда вопрос признания и мечты.

«Дети всегда обращают внимание на мои татуировки»: монолог 27-летней преподавательницы русского и литературы Екатерины (имя изменено) из Москвы

«Когда у меня новый класс, дети всегда обращают внимание на мои татуировки. Сначала они долго смотрят, шушукаются, потом кто пораслабленней начинают подходить, спрашивать. Самый частый вопрос — больно ли это? Интересуются, а что это значит?

У меня забиты обе руки, предплечья. Одна татуировка недалеко от изгиба локтя, ее не особо видно, а вторая набита ровно под рукав одежды. Я предполагала, что, если окажусь в школе, это поможет ее скрыть, но в итоге перед детьми сдеанонилась в первый же день, потому что у меня привычка закатывать рукава, когда рассказываю о чем-то эмоциональном.

Первую татуировку я набила в 18 лет по своей любимой книге «Заводной апельсин», она небольшая, сантиметров восемь. Сама нарисовала эскиз — апельсин-глазное яблоко, где вместо зрачка — фигура главного героя. Вторая татуировка — арт японского художника, человек, который идет под луной, для меня она символизирует непрерывное стремление к идеалу.

Мои старшие коллеги первые полгода о татуировках не знали, потом я их тоже случайно показала. Были отдельные попытки, даже не знаю, поставить меня в неловкое положение вопросами наподобие: «А на лице почему не набила?» Но в этот момент они же выглядят смешными, а не я.

Что касается моих хобби, то если смотреть с точки зрения привычного образа учителя, наверное, они не совсем стандартные. Я люблю аниме, смотрю его со школьной скамьи. Дети об этом знают, они мне дарят подарки, связанные с аниме.

Периодически я хожу на тусовки, на рейвы. Люблю разную музыку, на концерты рэп-исполнителей тоже хожу. Бывало, встречала там учеников. Когда я пришла работать в школу в 22 года, в 11-й класс, на одной тусовке увидела нашу девчонку, она была разбитная, не очень путевая. Я не знаю, заметила она меня тогда или нет. И потом с коллегой мы ходили на другую тусовку, и уже ее ученик был там.

Неловкости у меня подобные случаи не вызывают, потому что я очень давно не пью, соответственно, не могу оказаться в каком-то неловком положении. А что касается учеников, я же понимаю, что все мы люди, жизнь разная. Как они выбирают жить, это меня уже не касается.

Я научилась кататься на скейтборде , уже будучи школьным учителем, не катаюсь только последний год из-за травмы. Об этом тоже рассказывала детям. Люблю всякие астрологические приколы, натальные карты. С детьми мы тоже это обсуждали. Поскольку я учитель русского языка и литературы, люблю разные книги и даже пишу свою.

Со стороны родителей учеников с негативом касательно моего внешнего вида или увлечений никогда не сталкивалась. Иногда родители не совсем корректно себя ведут. Одна женщина сказала, что я не понимаю, как работать, потому что у меня нет своих детей. Если так подходить к вопросу, то получается, что прежде чем устраиваться на работу в суде, тебе надо в тюрьме посидеть?

По образованию я не преподаватель. Училась на филологическом, просто хотела читать книжки и, честно скажу, даже не думала о том, что буду делать дальше, предполагала, что займусь наукой. А потом на четвертом курсе пошла на практику в школу, и мне очень понравилось работать с детьми. Не ожидала, что так произойдет, но меня поразило взаимодействие с ними. После этого поняла, что хочу работать в школе. В январе 2020 года начала и с тех пор работаю без перерыва.

Конечно, был период выгорания. Накопилась сильная усталость от непрерывного общения, приходила домой, ложилась на кровать и не хотела говорить вообще ни с кем. Я понимала, что это не нормально. Нужно было снизить градус важности школы в своей жизни. Если этого не сделать, то школа, мне кажется, сожрет, особенного молодого человека.

Конкретно в этом году произошла переоценка ценностей, какое-то принятие — я увидела, что можно заниматься своими делами, хобби, если правильно подойти к вопросу, и от этого стало легче. Важно помнить, что школа — это просто работа, это никак не характеризует тебя как личность. И важно научиться говорить «нет», иначе в школе на тебя будут бесконечно навешивать задачи, думая, что у тебя безграничный запас энергии.

Молодым учителям я бы посоветовала не принимать все близко к сердцу. Помните, что дети — это просто дети. Они не могут тебя обидеть, унизить твое достоинство, потому что как учитель, взрослый человек, ты всегда стоишь выше. Важно чувствовать себя уверено, дети отлично видят твою внутреннюю неуверенность, твой страх, они гораздо прозорливее взрослых. Но если ты уверен в себе, если понимаешь, что делаешь благое дело, а работа в школе – однозначно благое дело, то все становится легче. И не надо дружить с ними. Всегда этого хочется, особенно молодому человеку, но этого быть не должно, потому что, опять же, у вас разные социальные группы.

Что бы я изменила в современной российской школе — сократила бы число детей в классах. И нужно отходить от каких-то стандартов, потому что то, что нам рассказывают по ГОСТам, как вести уроки, это абсолютно нереально. Было бы здорово дать учителям возможность больше креативить.

Но тут важна естественность. Если ты делаешь на уроке что-то креативное, но из раза в раз пытаешься провернуть одно и то же с разными учениками, то это становится пресным. Я помню свою потрясающую учительницу русского, она преподавала без каких-то вывертов, но это были очень интересные уроки. Сама я, например, когда с 10-м классом начала проходить «Войну и мир», первым делом дала им тест, на кого из героев вы похожи. Сказала, что сейчас будем проходить этот роман, и либо искать все больше схожего между вами, либо пытаться как-то исправляться, если результат теста вам не нравится.

Самое приятное в моей работе — это то, что хотя программа всегда одна, каждый день все равно что-то новое, нет рутины. Я воспринимаю школу как театр, у меня свои зрители, я могу вести себя то одним образом, то другим.

«У Киркорова нет столько подписчиков, сколько у меня»: монолог Петра Земскова из Челябинска — 55-летнего учителя математики, блогера-миллионника, автора нескольких книг

«Одна из моих целей — показать пример молодым учителям. Мне 55 лет, я взрослый дядька, казалось бы, а у меня на YouTube-канале 1 млн 250 тыс. подписчиков. У Киркорова еще столько нет, у математиков из Москвы, кандидатов наук, столько нет, сколько у простого учителя, закончившего челябинский пединститут и работающего в простой челябинской школе с мощной нагрузкой 48 часов в неделю. Я как бы показываю молодому учителю, вот, обычный дядька из Челябинска, косноязычный, простоватый, может, а его смотрят — и неужели ты не сможешь?

Некоторые скажут, зачем записывать ролики в интернете, тщеславие, что ли, тешить? Вовсе нет. Когда я записываю видосики, выражаясь блогерским языком, я репетирую урок. А кто из учителей так готовится дома? Да никто, максимум, пишут конспект, а ведь выступать в классе — это почти быть артистом.

close Петр Земсков/VK

Изначально я завел канал на YouTube году в 2017-2018 по просьбе своих учеников. Мы начали делать маленькие видео и выкладывать в беседе класса, чтобы ребята могли подготовиться к контрольным, и мальчишки предложили зарегистрировать канал как бесплатную копилку для всего материала. И так один ролик записали, второй, третий, а потом публика на канале изменилась, и его стали смотреть не просто мои ученики, а люди по всей стране, а потом и по всему миру. Самое удивительное, что мои коллеги довольно благодушно это восприняли, с интересом, некоторые учителя стали приносить задачи: «Вот, Петр Александрович, головоломка точно для вашего канала».

На мой взгляд, секрет популярности в доверительной атмосфере. Когда я разговариваю с человеком, я всегда делаю так, что он будет меня слушать, стараюсь интонировать, изменять темп, громкость голоса, слежу за движениями собеседника, и даже на видео это чувствуется. Второй секрет, очень важный — поддержка семьи. Ведь многие начинают вести блоги и прекращают, потому что дома муж, жена не понимают. А у меня жена снимает мои ролики , и, получается, зритель видит меня у доски глазами любящего человека. А кроме того, запись видеоуроков — это одно из средств против выгорания на работе.

Стать учителем я решил, когда заканчивал школу. Помню этот невероятно трудный выбор, куда поступить, я подошел к нему, как к математической задаче. Взял листок, выписал, что у меня хорошо получается. Это математика, а опыт объяснения у меня уже был, иногда подменял учителей. Поэтому выбрал пединститут и не пожалел, потому что он вообще дает мощную подготовку, человек учится работать с аудиторией. Много управленцев ведь выходит из пединститутов, потому что, если человек может управлять 30 детьми в классе, то уж, наверное, справится и со взрослыми .

Преподавать я начал в 1989 году, в свое время уходил из школы, занимался бизнесом, книжной торговлей. Вернулся, потому что увидел, что учителей не хватает. Можно, конечно, сетовать на образование, а можно взяться самому что-то делать. Это же одна из причин, почему я зашел даже в TikTok, хотя, казалось бы, там только танцуют-пляшут, делают какие-то фейковые вещи. Но легко сидеть и ворчать, что интернет плохой. Так ты туда назаливай хороших, на твой взгляд, роликов, увеличь процент годного контента. Кто только ворчит на соцсети, тот просто лукавит и лицемерит.

Если вспоминать самые приятные моменты в работе — только вчера мы решали с ребятами задачу, и сделали ее тремя разными способами. Причем я знал один хороший способ, а мальчишки предложили свою идею, потом я еще заход подсказал, мы составили большущее уравнение, долго его делали. И в итоге они увидели такую красоту решения, что весь класс захлопал, представляете? Они хлопали не мне, а хлопали красивой задаче, этой удивительной гармонии, которая возникла у них в душе.

Еще был интересный момент на встрече с читателями в Благовещенске. Я раздавал автографы и подошел молодой парень, лет двадцати. Говорит: «Петр Саныч, я начал смотреть ваш канал шесть лет назад». То есть, это он в классе седьмом был. И рассказывает, что у него с математикой было ни шатко, ни валко, но из-за моего канала он так увлекся алгеброй и геометрией, что в итоге поступил на математический факультет местного университета. Кто-то, может, скажет, что же вы, затянули человеку в педагогику, а как он материально будет дальше? Но материальный доход ведь еще не гарантирует ощущение счастья. А с математикой ты будешь счастлив.

Молодым учителям я советую впитывать все, что дают во время обучения в институте, пока ты юн, и твоя память великолепно работает. Потому что все темы, которые ты пропустишь в школе и институте, практически невосполнимы.

«Боюсь пересечься в клубе с родителями учеников»: монолог 40-летней учительницы русского и литературы, а также начальных классов Яны (имя изменено) из Москвы

«Я хотела стать учителем с самого детства. Играла в учителя, в школу, и даже когда учителям не платили в 90-е зарплату, меня это не остановило. Все хотели быть юристами-экономистами, а у меня была абсолютная уверенность, что надо прямо туда и больше никуда, даже за три копейки.

В школу я пришла в 2012 году, и, конечно, был период выгорания, разочарования в профессии. Когда хотелось стать дизайнером или каким-нибудь супертусовщиком, которому платят 500 тысяч за тест клуба. Тогда я решила, что это не мое, переехала в Питер. И через девять месяцев прибежала обратно в школу и в итоге все стало на свои места.

Работа накладывает определенные ограничения, у меня закрытые соцсети. Но я училась в богословском университете, мы еще с того времени стали пользоваться соцсетями так, чтобы не палить свои имена, место работы, учебы. Так что гуглить меня бесполезно.

Что касается моих увлечений, люблю электронную музыку, рейвы. Когда работала в старшей школе, и у меня был первый выпускной класс, я с ними напрямую обо всем поговорила, это мой единственный такой опыт. Мы перешли на ты, и после выпускного, когда им уже было 18 лет, я даже сводила их в какие-то кафе . Просто у меня будто незакрытый гештальт висел. Я это реализовала, но больше бы так делать не стала. Не скажу, что было плохо, все было хорошо, но повторять это бесконечно, тусить с учениками, я уже не хочу.

Сейчас я работаю в младшей школе и больше боюсь пересечься в каком-нибудь клубе с родителями [учеников], потому что родители уже младше меня по возрасту, и я понимаю, что они тоже тусовщики те еще. Со стороны коллег в начале моей карьеры встречались тетеньки, которые говорили что-то, типа, ты не так одеваешься, ты не замужем. Но эти тетеньки потом куда-то слились, а я осталась. Были и коллективы, с которыми мы вместе тусили, поэтому все по-разному.

Сейчас я в принципе научилась отстраивать границы, понимаю, что можно надевать, что нельзя, никак не свечусь своей деятельностью. Даже если я где-то в купальнике, никто же не знает, кто я по профессии, где я работаю. Что касается моих татуировок, в старшей школе я ученикам все показала, рассказала, какой смысл (у меня набиты веера на руках и чупа-чупс), они мне свои татуировки показали. В младшей школе, конечно, я их не показываю.

Сама работа в школе очень организует жизнь, не дает развалиться, опускать руки, унывать, потому что на уроке нужно быть, как говорится, в ресурсе.

Приятно ощущать принятие со стороны детей, когда кажется, что ты на них наорал, обидел, как-то очень строго к ним отнесся, а они это поняли, приняли, и где-то даже простили своим детским сердцем. Сами они об этом и не думают, просто у них такое подсознательно есть, и я очень трепетно к этому отношусь и стараюсь не срываться.

Молодым учителям я бы посоветовала в первую очередь быть уверенными в том, что преподавание — это твое. И надо понимать, что учителем больших денег уже не заработаешь. Лет пять назад учителя были на уровне среднего класса, а сейчас инфляция поднялась, но зарплаты не выросли. Поэтому остается эта убежденность в том, что я буду делать свое дело, а жизнь меня уж как-нибудь прокормит.