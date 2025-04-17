Офис ООН в России заявил о работе «на надрыве»

Структуры Организации Объединенных Наций (ООН), включая подразделения международных агентств в России, вынуждены работать «на надрыве» возможностей из-за финансовых трудностей. Об этом РБК рассказал директор Информационного центра ООН Владимир Кузнецов.

По его словам, финансовые проблемы организации начались еще до смены администрации США. В 2024 году возник кризис ликвидности — разрыв между обязательствами стран — членов организации по финансированию ООН и реальными поступлениями средств.

Кузнецов добавил, что недофинансирование сильно отражается на реализации гуманитарных программ, в том числе по содействию в развитии и оказанию продовольственной помощи.

Он подчеркнул, что информационный центр был вынужден принять «определенные решения» в связи с кризисом ликвидности, которые не дают работать «с полными легкими». О каких мерах были приняты решения, Кузнецов не уточнил.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Организацию Объединенных Наций сейчас заменить нечем. Кроме того, отсутствует возможность договориться о создании новой ООН.

Ранее Россия отреагировала на информацию о намерении США выйти из ООН.