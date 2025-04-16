Россиянам рассказали, как сейчас выгоднее поступить с квартирой в новостройке

Российский рынок недвижимости в 2025 году напоминает шахматную партию: чтобы выиграть, инвестору нужны расчет, терпение и умение предвидеть ходы. Ключевая ставка ЦБ опустилась до 11%, инфляция замедлилась до 5,8%, но санкции и дефицит стройматериалов продолжают диктовать свои правила. В таких условиях вопрос «продать или сдавать?» недвижимость становится стратегическим, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» Светлана Ермоленко, основатель Thailand Villa Center.

«Ответ на него начинается не с цифр, а с анализа локации. Например, в Москве квартиры в ЖК у станции «Солнцево» за год подорожали на 18% благодаря новому транспортно-пересадочному узлу и школе, тогда как объекты без инфраструктурных «бонусов» в том же городе прибавили лишь 7%. Это подтверждает правило: даже в кризис цены растут точечно — в районах с планами развития», — объяснила она.

Однако выбрать правильный район — полдела. В 2024 году около 10% новостроек сданы с задержкой, и чтобы не попасть впросак, проверьте застройщика через Единый реестр проблемных объектов. Например, девелоперы с господдержкой реже замораживают проекты. А вот районы с пятью и более новостройками в радиусе километра лучше обходить — перенасыщение рынка здесь неизбежно.

«Если вы все же решили сдавать квартиру, считайте доходность «чистыми» цифрами. Возьмем пример: объект в Новосибирске за 5 млн рублей при арендной ставке 30 тыс. рублей в месяц дает «грязную» доходность 7,2% годовых. Но после вычета налогов (13%), коммуналки (6 тыс. рублей), ремонта и двухмесячного простоя чистая прибыль упадет до 4,5%. Такие расчеты легко провести на калькуляторе «Дом.РФ», но даже там закладывайте +10% на непредвиденные расходы — протечки или внезапный ремонт лифта никто не отменял», — отметила эксперт.

Продажа, в свою очередь, требует чувствовать момент. Крупные события вроде чемпионатов или саммитов — ваш союзник.

«В Сочи, например, квартиры у горнолыжного кластера «Красная Поляна» за два года выросли на 25% благодаря спортивным мероприятиям. Инвесторы, продавшие жилье за полгода до старта событий, получили максимум прибыли. Но помните: такой подход работает только в регионах с растущим спросом. В Тюмени, где экономика завязана на нефтегазовом секторе, арендные ставки упали на 10% из-за сокращений в отрасли. Зато в Иннополисе (Татарстан), куда переезжают IT-специалисты, спрос на аренду вырос на 15%», — рассказала специалист.

Важно и то, как вы оформляете сделки. С 2025 года все договоры аренды сроком от месяца регистрируются в ФНС через «Госуслуги». Штраф за уклонение — до 40% от дохода, но есть и плюсы: официальные документы защитят от проблем с квартирантами. А при продаже квартиры, купленной до 2023 года, можно снизить НДФЛ за счет «вычета за годы владения» — эту возможность пока не закрыли.

«Рынок 2025 года не прощает импульсивных решений. В Москве и Петербурге можно совмещать аренду (5-6% доходности) и продажу (8-10% роста цен в год). В IT-городах вроде Казани делайте ставку на долгосрочную аренду, в промышленных регионах — на быструю продажу. И всегда держите руку на пульсе: данные ЦБ, отчеты «Дом.РФ» и Единый реестр проблемных объектов помогут не потерять ни рубля. Как говорится, даже в идеальном шторме кто-то ловит волну — главное, выбрать свою доску», — резюмировала она.

Ранее риелтор раскрыла секреты, как увеличить стоимость квартиры перед продажей.