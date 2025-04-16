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Семилетний ребенок подорвался на газовом баллоне, найденном на улице в Иркутской области

В Иркутской области школьник пострадал после взрыва ржавого газового баллона
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Depositphotos

В Иркутской области ребенок попал в больницу после того, как нашел предмет на улице. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в Усольском районе. По данным ведомства, семилетний мальчик обнаружил на улице ржавую металлическую емкость, напоминающую газовый баллон. Из-за давления предмет разорвался, ребенок получил серьезные травмы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. На данный момент прокуратура контролирует мероприятия, связанные с делом, и проводит собственную проверку.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщается в публикации.

До этого в Подмосковье ребенок пострадал из-за найденного во дворе напитка. Восьмилетний мальчик хотел пить, но заходить домой не стал. Вместо этого на детской площадке он нашел бутылку с надписью «лимонад» и выпил содержимое.

Ребенку стало плохо, его госпитализировали с токсическим отравлением и ожогом желудка. Предположительно, в емкости была щелочь.

Ранее в Петербурге неадекватная девушка с отравлением веществами попала в реанимацию.

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