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Мальчик попал в больницу с ожогами, выпив «лимонад» из найденной во дворе бутылки

В Подмосковье ребенок отравился жидкостью из найденной во дворе бутылки
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Depositphotos

Врачи Подмосковья спасают восьмилетнего мальчика, который пострадал, выпив неизвестную жидкость. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел на юге региона. Ребенок отправился погулять во двор, но в какой-то момент захотел пить и не захотел заходить домой за водой.

«Вскоре он нашел на детской площадке бутылку с этикеткой от лимонада, где плескалась некая жидкость», – сообщается в публикации.

После выпитого у мальчика защипало в горле, и он вернулся домой, где бабушка промыла ему рот. Утром состояние школьника ухудшилось, отец отвез его в больницу, но там их якобы не приняли.

Позже у ребенка появились серьезные проблемы с глотанием, он жаловался на сильную боль в груди. Родные вызвали медиков, которые госпитализировали пострадавшего в тяжелом состоянии. У него диагностировали токсическое отравление, ожоги желудка, гортани и губ. Предположительно, в бутылке была щелочь.

Ранее в Петербурге девушка попробовала напиток с азотом и получила ожог пищевода.

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