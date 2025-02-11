Мальчик попал в больницу с ожогами, выпив «лимонад» из найденной во дворе бутылки

Врачи Подмосковья спасают восьмилетнего мальчика, который пострадал, выпив неизвестную жидкость. Об этом сообщает mk.ru.
Инцидент произошел на юге региона. Ребенок отправился погулять во двор, но в какой-то момент захотел пить и не захотел заходить домой за водой.
«Вскоре он нашел на детской площадке бутылку с этикеткой от лимонада, где плескалась некая жидкость», – сообщается в публикации.
После выпитого у мальчика защипало в горле, и он вернулся домой, где бабушка промыла ему рот. Утром состояние школьника ухудшилось, отец отвез его в больницу, но там их якобы не приняли.
Позже у ребенка появились серьезные проблемы с глотанием, он жаловался на сильную боль в груди. Родные вызвали медиков, которые госпитализировали пострадавшего в тяжелом состоянии. У него диагностировали токсическое отравление, ожоги желудка, гортани и губ. Предположительно, в бутылке была щелочь.
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