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Неадекватная девушка с отравлением веществами попала в реанимацию в Петербурге

В Петербурге неадекватная девушка с отравлением веществами попала в реанимацию
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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Неадекватную 17-летнюю девушку нашли в центре Петербурга и доставили в больницу с отравлением неизвестными веществами. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 15 апреля, когда с Гражданской улицы была госпитализирована 17-летняя девушка, предварительно, находившаяся в неадекватном состоянии. Медики доставили пострадавшую в Детскую больницу №5 имени Филатова.

Врачи диагностировали у девушки отравление неизвестными веществами. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое, в связи с чем пациентку поместили в реанимационное отделение.

До этого в Ленинградской области 16-летний подросток-диабетик попал в больницу с острым отравлением из-за алкоголя. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Предварительно, он пил спиртное со знакомой.

Ранее петербургский подросток напился, подрался с отцом и оказался в реанимации с отравлением.

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