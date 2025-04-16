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В СНТ в Татарстане полностью ликвидировали возгорание

МЧС: потушен пожар в СНТ «Березовая грива» в Татарстане
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Пожарные ликвидировали возгорание в СНТ «Березовая грива» в Татарстане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

В ведомстве подчеркнули, что пожар полностью ликвидирован.

До этого в МЧС заявили, что на территории СНТ «Березовая Грива», расположенного в Татарстане, загорелась сухая трава.

Отмечается, что огонь повредил 10 строений, часть из которых не эксплуатируется. Из-за сухой и ветреной погоды огонь быстро распространялся.

В МЧС добавили, что в ликвидации возгорания задействовали 55 человек и 13 единиц техники.

8 апреля в Чите загорелись частные постройки и сухая растительность. По данным МЧС, инцидент произошел на Береговой улице. Предварительно, площадь пожара составила 1,8 тыс. кв. м. Открытое горение ликвидировали.

5 апреля ландшафтный пожар произошел в городе Орске, расположенном в Оренбургской области. В МЧС уточнили, что в районе улицы Крайняя загорелась сухая трава. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники четырех пожарно-спасательных частей.

Ранее в Курской области сообщили о поджогах травы ВСУ в приграничье.

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