Звезду фильма «Васаби» освободили из-под ареста после нападения на медсестру

Японскую актрису Реко Хиросуэ выпустили из-под стражи после конфликта в больнице. Об этом сообщает NHK.

По данным издания, 45-летняя Хиросуэ и медсестра заключили внесудебное соглашение. Предположительно, ознакомившись с ним, прокуроры освободили звезду.

После этого агентство артистки выпустило заявление, в котором извинилось перед пострадавшими из-за инцидента людьми. По словам сотрудников, их подопечная глубоко сожалеет о том, что причинила неудобства многим людям.

Актрису задержали в префектуре Сидзуока после аварии. По данным местных изданий, виновницей ДТП стала именно Хиросуэ. На месте инцидента женщина стала без причины садиться, вставать, пыталась перейти автостраду. Полицейские не смогли провести процедуру медосвидетельствования, и вызвали подкрепление.

В больнице актриса напала на медсестру и нанесла ей несколько ударов. В результате ее арестовали. По словам Хиросуэ, так она поступила из-за «панического состояния» и извинилась.

Ранее в Японии впервые граждан арестовали за материалы непристойного содержания, сделанные ИИ.