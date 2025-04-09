Популярную японскую актрису арестовали за неадекватное и агрессивное поведение после ДТП

Популярную японская актрису Рёко Хиросуэ арестовали за агрессивное поведение после ДТП. Об этом сообщает телеканал NHK.

45-летняя Хиросуэ, являющаяся матерью троих детей, совершила аварию на шоссе в префектуре Сидзуока. После этого актриса стала вести себя крайне странно: она садилась, вставала, пыталась перейти автостраду. Из-за такого возбужденного поведения прибывшим на место происшествия полицейским не удалось взять у Хиросуэ тест на алкоголь. Для того чтобы доставить агрессивную актрису в медицинское учреждение, полиции пришлось вызвать подкрепление.

В больнице Хиросуэ продолжила вести себя неадекватно, а затем набросилась в коридоре на медсестру, избила и поцарапала ее. После этого актрису арестовали за нанесение телесных повреждений.

В настоящее время нет информации, содержались ли в организме Хиросуэ алкоголь или наркотики. Актриса на своей официальной странице объяснила неадекватное поведение «паническим состоянием» и принесла извинения.

Хиросуэ стала известной в Японии актрисой и певицей еще в подростковом возрасте, вызвав массовое социальное, названное «хиросуэ-бумом». Популярность за пределами страны пришла к актрисе после съемок в фильмах «Васаби» и «Ушедшие».

28 марта сообщалось, что осужденному за ДТП актеру Михаилу Ефремову заранее отказались продавать спиртное в алкомаркете у его дома.

Ранее актера сериала «ГДР» по ошибке арестовали за «пояс шахида».