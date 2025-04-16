В Японии впервые произведен арест за распространение порнографии, сделанной ИИ

В Японии произведен первый арест, связанный с порнографией, созданной с помощью искусственного интеллекта, пишет Sora News.

Как сообщают СМИ, группа подозреваемых в возрасте от 20 до 50 лет обучала бесплатный онлайн-инструмент ИИ с помощью данных о женском теле, чтобы создавать откровенные изображения несуществующих женщин. Хотя само по себе создание таких изображений не является нарушением закона, проблемы у обвиняемых возникли из-за нарушения японских норм цензуры. Согласно законодательству, подобный контент должен быть соответствующим образом размыт или обработан, однако задержанные этого не делали.

По данным полиции, один из арестованных заработал на этой деятельности около $70 тысяч. Некоторые пользователи соцсетей отметили , что законы, требующие цензуры обнаженного тела, уже устарели, учитывая доступность подобного контента в интернете. Однако есть и мнение, что резкая отмена таких ограничений может привести к наплыву ранее сдерживаемого контента.

Ранее японец более 4000 раз позвонил в полицию за год и сам попал за решетку.