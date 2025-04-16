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Москвичка отдала мошенникам более 5 млн рублей после кодового слова «внук»

В Москве женщина лишилась 5,5 млн рублей из-за мошенников
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Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Москвы отдала аферистам более пяти миллионов рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По словам собеседника, мошенники представились 51-летней женщине сотрудниками почты и во время разговора выманили у нее персональные данные. После этого другие «специалисты» заявили, что ее средства якобы находятся в опасности.

Чтобы спасти свои накопления, пострадавшая несколько раз снимала разные суммы со счетов в банках, после чего отдавала курьерам, произнося якобы кодовое слово «внук».

Спустя некоторое время о ситуации узнали подруги женщины и убедили ее обратиться в полицию. Всего аферисты выманили у москвички 5,5 миллиона рублей.

До этого другая москвичка едва не отдала злоумышленникам 50 миллионов рублей. «Сотрудники ФСБ» запугали пенсионерку и потребовали передать средства, но ее остановила девушка, которая в этот момент вышла переставить машину.

Ранее мошенники на 1 апреля развели петербурженку на 8 млн рублей.

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