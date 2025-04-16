Мошенники на 1 апреля развели петербурженку на 8 млн рублей

В Петербурге 69-летняя руководительница клиники поверила мошенникам и лишилась почти 8 млн рублей. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 1 апреля. Неизвестный, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщил женщине о якобы ведущихся противоправных операциях с ее банковскими счетами. Злоумышленник убедил заявительницу в необходимости отправить одну часть средств на «безопасный счет», а другую передать через курьера.

В результате действий аферистов женщина лишилась 7,94 млн рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия для установления личности и задержания подозреваемых.

Ранее московская пенсионерка едва не отдала мошенникам 50 млн рублей.