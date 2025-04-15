Московская пенсионерка едва не отдала мошенникам 50 млн рублей

Пенсионерка из Москвы едва не отдала мошенникам 50 миллионов рублей. Об этом сообщает Life.ru.

Мошенники представились 90-летней женщине сотрудниками ФСБ и, предположительно, угрожали, что ее родственники могут попасть в опасную для жизни ситуацию. Во время разговора аферисты потребовали у пенсионерки передать деньги курьеру. Женщина положила 50 миллионов рублей наличными в сумку и вышла из подъезда.

Тем временем на улицу вышла девушка, которая хотела переставить машину, но заметила встревоженную пенсионерку. Женщина постоянно говорила по телефону, но, когда девушка попыталась заговорить с ней, отключила вызов.

Спустя некоторое время, с разрешения пенсионерки, очевидица ответила на звонок аферистов, параллельно отправляя сообщение соседу-полицейскому.

«Меня в это время обматерили примерно миллион раз. Я бросаю трубку», – поделилась девушка.

После произошедшего пенсионерку доставили в полицию, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего. Тем временем девушка позвонила дочери женщины и сказала, что мать нужно встретить.

Ранее мошенники запугали школьницу из Омска детдомом и выманили все накопления ее родителей.