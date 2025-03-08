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Американец поселился в Ярославле ради безопасности

Уроженец Техаса Пиччони поселился с семьей в Ярославле ради безопасности
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Алексей Куденко/РИА Новости

Уроженец американского штата Техас Эрик Пиччони вместе со своей русской женой и ребенком переехал из Соединенных Штатов в Россию и поселился в Ярославле. Об этом сообщает kp.ru.

Свое решение мужчина объяснил тем, что в России комфортнее и безопаснее.

«В России все гораздо доступнее, чем в Америке», — отметил он.

Пиччони раскритиковал медицину в США, которая, по его словам, больше похожа на бизнес, а не оказание медицинской помощи. Он отметил, что его жена во время беременности часто посещала врачей и супружеская чета не оказались в долгах, «как это было бы в Штатах».

Американец посетовал, что в США зачастую бывают перестрелки, а в России он чувствует себя спокойнее.

«В России я понял, как выглядит безопасность», — добавил он.

В феврале стало известно, что гражданка ФРГ переехала в Челябинск ради традиционных семейных ценностей.

Ранее бежавшая в Россию семья американцев заявила о краже у них пяти миллионов рублей.

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