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Гражданка Германии объяснила, почему переехала в Челябинск

МВД: гражданка ФРГ переехала в Челябинск ради традиционных семейных ценностей
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Markus Schreiber/AP

Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области в торжественной обстановке вручили 29-летней гражданке Германии Ирине Шрайнер разрешение на временное проживание в России. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Шрайнер родилась в Казахстане, но четыре года назад решила переехать в Германию, где проживает ее бабушка. Однако, по словам девушки, жизнь в Европе не оправдала ее ожиданий.

«Растить детей там я бы не хотела из-за большого количества пропаганды нетрадиционных ценностей, множества проблем с мигрантами и отсутствия ощущения дома», — рассказала женщина.

Шрайнер добавила, что почти каждый год убеждала себя, что все наладится, но обстановка становилась все хуже, и в один момент эмоциональное состояние оказалось на пределе, после чего женщина приняла решение о переезде в Россию. Получить паспорт она смогла благодаря Указу президента РФ «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности».

Переехать в Челябинск Шрайнер решила, потому что там живет ее брат, а с 2022 года еще и родители, которые переехали из Казахстана и получили вид на жительство в России.

До этого в Россию бежала от ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) американская семья — супруги Лео и Шантель Хэер. Пара христиан-баптистов с тремя детьми решили приехать в Россию еще в декабре 2023 года. Поселились они у пастора-баптиста в подмосковном Домодедово. Сын пастора предложил американцам вложить денежные средства в свой инвестиционный проект, в результате чего Хэер лишились миллионов рублей и застряли в городе Иванове без собственного жилья. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, почему отъезд эмигрантов является гуманитарной катастрофой для России.

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