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Женщина организовала притон, чтобы не платить за наркотики

В Казани женщину будут судить за организацию притона
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Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Казани стала фигуранткой уголовного дела, сдав квартиру наркоманам. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, 42-летняя женщина не хотела тратить деньги на запрещенные вещества и организовала в квартире притон. Она разрешала людям принимать наркотики в своей квартире и предоставляла им все необходимое для процесса.

В отношении хозяйки жилья возбудили уголовное дело по статье об организации и предоставлении помещения для потребления наркотиков.

«Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового», – сообщается в публикации. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Известно, что в 2020 году фигурантка уже попадала под суд после совершения аналогичного преступления.

До этого в Первоуральске мужчина приехал забирать у арендатора ключи от квартиры и обнаружил в помещении наркотики. Запрещенные вещества он унес в подвал и не обратился в полицию, так как должен был ехать в другой город. В результате его обвинили в хранении запрещенных веществ.

Ранее в Ленобласти задержали пекаря-наркоторговца.

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