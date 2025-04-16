Женщина организовала притон, чтобы не платить за наркотики

Жительница Казани стала фигуранткой уголовного дела, сдав квартиру наркоманам. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, 42-летняя женщина не хотела тратить деньги на запрещенные вещества и организовала в квартире притон. Она разрешала людям принимать наркотики в своей квартире и предоставляла им все необходимое для процесса.

В отношении хозяйки жилья возбудили уголовное дело по статье об организации и предоставлении помещения для потребления наркотиков.

«Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового», – сообщается в публикации. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Известно, что в 2020 году фигурантка уже попадала под суд после совершения аналогичного преступления.

До этого в Первоуральске мужчина приехал забирать у арендатора ключи от квартиры и обнаружил в помещении наркотики. Запрещенные вещества он унес в подвал и не обратился в полицию, так как должен был ехать в другой город. В результате его обвинили в хранении запрещенных веществ.

Ранее в Ленобласти задержали пекаря-наркоторговца.