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Мужчине из Первоуральска, которому подкинули свиную голову, грозит срок 17 лет

В Первоуральске мужчине, которому прислали гроб с головой свиньи, грозит срок
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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Жителя Первоуральска, которому под дверь подбрасывали гроб и голову свиньи, обвиняют в хищении наркотиков. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

По версии правоохранителей, мужчина сдавал человеку свою квартиру, но в какой-то момент пришел к арендатору и обнаружил там его паспорт и более 500 грамм запрещенных веществ. Обе находки он унес в подвал.

После этого мужчине стали угрожать. Например, привезли гроб с головой свиньи к его дому. Ответственные за инцидент лица были осуждены в прошлом году.

Самому первоуральцу грозит 17 лет лишения свободы, которые он может провести в колонии строгого режима.

Инцидент произошел осенью 2023 года. По словам владельца квартиры, арендатор должен был отдать ему ключи, но перестал выходить на связь. Обнаружив наркотики, мужчина не сразу обратился в полицию, так как должен был ехать в другой город.

Позже неизвестные стали ему угрожать и требовали, чтобы он сам расфасовал наркотики.

Ранее в Подмосковье полицейские нашли наркотики у женщины, заставив ее приседать.

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