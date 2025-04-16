Главу села в Ингушетии заподозрили в превышении полномочий

Главу села Экажево в Ингушетии заподозрили в превышении должностных полномочий. Об этом РИА Новости сообщили в республиканском управлении Следственного комитета России.

В отношении чиновника возбудили уголовное дело.

По данным следствия, в ноябре прошлого года глава муниципального образования предоставил местной жительнице ложную выписку о праве постоянного пользования земельным участком. На основании этих данных она смогла зарегистрировать право собственности на участок стоимостью более 600 тыс. руб.

Главой сельского поселения Экажево является Микаил Евлоев, об этом написано в его профиле на сайте «Единой России».

16 апреля Telegram-канал Mash, ссылаясь на источники, сообщил о задержании бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова. Его подозревают в хищении бюджетных средств. По данным источника, показания против Смирнова дал бывший гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин, ранее арестованный по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в регионе.

Ранее Инна Апонасенко покинула пост и.о. министра финансов Курской области.