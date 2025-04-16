Мурал с Виктором Цоем заклеили наклейкой с Пашей Техником

Мурал с Цоем в Петербурге заклеили изображением Паши Техника в маске гориллы

Мурал с портретом лидера группы «Кино» Виктора Цоя в Петербурге заклеили наклейкой с изображением рэпера Паши Техника в маске гориллы. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Наклейка была нанесена во вторник в сквере имени Цоя, расположенном недалеко от котельной «Камчатка».

Несмотря на попытки частично сорвать изображение, наклейка осталась на месте. Образ музыканта в маске гориллы стал одним из символов его творчества.

16 апреля художник из Санкт-Петербурга Олег Лукьянов, участвовавший в создании стены Цоя на Арбате, заявил, что фанаты Паши Техника пытаются заявить о себе, заклеивая муралы с рок-музыкантом. Он добавил, что сам Паша Техник очень уважал Виктора Цоя и его творчество, отмечая большой вклад в музыку.

Заслуженный юрист России, доктор юридических наук и профессор Иван Соловьев заявил, что любая стена здания не может быть покрашена, разрисована и переделана без разрешения собственника объекта. Что касается стены, посвященной памяти Виктора Цоя на доме графа Бобринского на Арбате, то она давно стала достопримечательностью, поэтому целесообразно обеспечить ее защиту.

Ранее друг Паши Техника вспомнил, что рэпер называл Виктора Цоя богом.