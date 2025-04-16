Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мурал с Виктором Цоем заклеили наклейкой с Пашей Техником

Мурал с Цоем в Петербурге заклеили изображением Паши Техника в маске гориллы
close
VK

Мурал с портретом лидера группы «Кино» Виктора Цоя в Петербурге заклеили наклейкой с изображением рэпера Паши Техника в маске гориллы. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Наклейка была нанесена во вторник в сквере имени Цоя, расположенном недалеко от котельной «Камчатка».

Несмотря на попытки частично сорвать изображение, наклейка осталась на месте. Образ музыканта в маске гориллы стал одним из символов его творчества.

16 апреля художник из Санкт-Петербурга Олег Лукьянов, участвовавший в создании стены Цоя на Арбате, заявил, что фанаты Паши Техника пытаются заявить о себе, заклеивая муралы с рок-музыкантом. Он добавил, что сам Паша Техник очень уважал Виктора Цоя и его творчество, отмечая большой вклад в музыку.

Заслуженный юрист России, доктор юридических наук и профессор Иван Соловьев заявил, что любая стена здания не может быть покрашена, разрисована и переделана без разрешения собственника объекта. Что касается стены, посвященной памяти Виктора Цоя на доме графа Бобринского на Арбате, то она давно стала достопримечательностью, поэтому целесообразно обеспечить ее защиту.

Ранее друг Паши Техника вспомнил, что рэпер называл Виктора Цоя богом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами