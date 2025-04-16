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Друг Паши Техника вспомнил, что рэпер называл Виктора Цоя богом

Друг Паши Техника Затравкин заявил, что рэпер считал Виктора Цоя богом
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Друг Паши Техника, пианист Лука Сафронов-Затравкин признался в беседе с aif.ru, что рэпер с большим уважением относился к Виктору Цою и Владимиру Высоцкому.

Сафронов-Затравкин вспомнил, как Техник вместе с ним вдохновлялся фреской с изображением Цоя в одном из петербургских арт-кластеров. Рэпер называл ее «отличной и прикольной работой».

«Я спросил у Паши о его отношении к Цою и Высоцкому, на что он ответил, что никогда не сравнится с такими музыкантами, ведь для него они – боги», — раскрыл пианист.

До этого сообщалось, что в центре Москвы фанаты рэпера Паши Техника осквернили Стену Цоя на Арбате. На видео с места происшествия видно, что граффити с лицом Цоя перекрывает большая надпись «Техник». Она занимает половину стены.

Паши Техника не стало в возрасте 40 лет. В конце марта он был госпитализирован в Таиланде с тяжелым отравлением. На протяжении недели врачи боролись за его жизнь, но 4 апреля состояние рэпера резко ухудшилось. Врачи отключили музыканта от аппарата жизнеобеспечения.

Ранее сообщалось, что режиссер сериала «Склиф» уличила Кристину Асмус в профнепригодности.

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