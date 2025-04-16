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Художник объяснил мотивы фанатов Техника, которые заклеивают муралы с Цоем

Художник Лукьянов: фанаты Техника пытаются заявить о себе, заклеивая муралы с Цоем
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Фанаты рэпера Паши Техника пытаются заявить о себе, заклеивая муралы с рок-музыкантом Виктором Цоем. Об этом газете «Известия» заявил художник из Санкт-Петербурга Олег Лукьянов, участвовавший в создании стены Цоя на Арбате.

«Я считаю историю с таким проявлением чувств фанатов не совсем уместной. Наверняка есть места, которые можно было бы увековечить и сделать бы такую же историю, как со стеной Цоя, ну пускай будет стена Паши Техника», — заявил Лукьянов.

Он добавил, что сам Паша Техник (Павел Ивлев) очень уважал Виктора Цоя и его творчество, отмечая большой вклад в музыку. Лукьянов считает, что фанаты Техника своими действиями пытаются заявить о себе, чтобы окружающие признали их любовь к творчеству Паши Техника.

Заслуженный юрист России, доктор юридических наук и профессор Иван Соловьев заявил, что любая стена здания не может быть покрашена, разрисована и переделана без разрешения собственника объекта. Что касается стены, посвященной памяти Виктора Цоя на доме графа Бобринского на Арбате, то она давно стала достопримечательностью, поэтому целесообразно обеспечить ее защиту.

Ранее фанатов Паши Техника назвали хамами.

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