Юрист раскрыл, какое наказание грозит фанатам Техника за порчу Стены Цоя

Любая стена здания не может быть покрашена, разрисована и переделана без разрешения собственника объекта. Что касается Стены, посвященной памяти Виктора Цоя на доме графа Бобринского на Арбате, то она давно стала достопримечательностью, поэтому целесообразно обеспечить ее защиту, заявил заслуженный юрист России, доктор юридических наук и профессор Иван Соловьев.

Так он в беседе с RT прокомментировал инцидент с тем, что фанаты Паши Техника испортили Стену Цоя, нанеся имя рэпера прямо на граффити с лицом рок-музыканта.

По словам Соловьева, если нет соответствующего разрешения, то за нанесение рисунков на стену здания грозит административная и уголовная ответственность и штраф от 500 до 1 тыс. рублей, либо административный арест на срок до 15 суток. Если деяние признают вандализмом, то штраф предусмотрен до 40 тыс. рублей. также наказанием могут стать обязательные работы до 36- часов или исправительные работы на срок до одного года.

При этом важно, что официального статуса за Стеной Цоя не закреплено, однако за прошедшие годы она стала достопримечательностью Москвы со своей историей, подчеркнул юрист. Он напомнил, что поклонники певца всегда стараются привести её в прежний вид, благодаря чему дом графа Бобринского на Арбате остаётся своего рода «центром коммуникации рокеров».

«Уверен, что в ближайшее время сотрудникам полиции целесообразно обеспечить охрану общественного порядка по адресу Арбат, 37, чтобы не допустить новых провокационных попыток сломать сложившиеся традиции», — заключил Соловьев.

Напомним, фанаты Паши Техника осквернили Стену Цоя – они нанесли на граффити с лицом Цоя большую надпись «Техник», которая заняла половину стены. Позже художник Роман Яковлев перекрыл граффити в честь рэпера. Он назвал появление надписи в честь рэпера вандализмом и отметил, что стена Цоя — не место для этого.

Ранее фанатов Паши Техника назвали хамами.