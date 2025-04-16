В Челябинской области мотоциклист не выжил после того, как врезался в грузовик

В Челябинской области мотоциклист на скорости влетел в грузовик

В Челябинской области мотоциклист получил серьезные травмы во время столкновения с грузовиком. Об этом сообщает 112.

Инцидент произошел на трассе А-310. По данным Telegram-канала, водитель габаритного транспорта не убедился в безопасности маневра и повернул. В этот момент на дороге находился мужчина на мотоцикле.

На кадрах с места инцидента заметно, как мотоцикл на скорости врезался в грузовик и сразу же разлетелся.

«Шансов выжить у пилота не было», – сообщается в публикации.

До этого во Владивостоке произошло ДТП с участием мотоцикла. На кадрах с места инцидента заметно, как средство передвижения двигается по дороге во дворе, но в какой-то момент сталкивается с автомобилем.

Когда в произошедшем стали разбираться сотрудники ГИБДД, пострадавшие рассказали, что на месте водителя мотоцикла был 13-летний ребенок. Это подтвердила и мать мальчика.

При этом на пассажирском сидении якобы находился мужчина, однако при просмотре кадров с камер выяснилось, что этот человек был за рулем, в тот момент как школьник сидел позади.

В результате оба пострадали. Мотоциклист получил ушиб мозга, мальчик – перелом руки.

Ранее в Подмосковье байкер улетел в ДТП и попал на видео.