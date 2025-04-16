«Жутковатые кадры»: в Подмосковье байкер улетел в ДТП и попал на видео

В подмосковной Истре байкер попал в жесткое дорожно-транспортное происшествие, влетев в «легковушку». Об этом сообщает «Московский комсомолец».

«Жутковатые кадры из подмосковной Истры, где байкер как мог старался уйти от столкновения, но у него ничего не получилось. По предварительным данным, мотоциклист выжил, но серьезно травмирован», — говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что водитель мотоцикла не успевает отъехать от автомобиля, врезается в него и затем пролетает несколько метров, едва не попадая под колеса другой машины.

До этого сообщалось, что в Казани автомобили устроили гонки на автобусной полосе и попали в ДТП. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем ДТП, запечатлел инцидент на камеру. На кадрах видно, как два автомобиля выезжают на автобусную полосу, после чего задевают другой транспорт и одна из машин переворачивается. На записи также видно, что после столкновения начинает идти дым. На место аварии приезжали медики.

Ранее в Подмосковье таксист «уложил» трактор в жестком ДТП и попал на видео.