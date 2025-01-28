Конституционный суд вступился за сочинских садоводов, у которых массово изъяли участки

Конституционный суд вступился за садоводов из Сочи, у которых изъяли участки

Конституционный суд РФ вступился за сочинских садоводов, у которых массово изъяли участки. Об этом сообщает РИА Новости.

По решению суда садоводы, участки которых находились на территории национального парка, могут рассчитывать на компенсацию.

Как сообщает агентство, дела владельцев участков направлены на пересмотр.

Речь идет о земельных участках на территории Сочинского государственного природного национального парка. Он был создан в 1983 году распоряжением Совета министров РСФСР.

Законодательство в конце 1980-х – начале 1990-х годов позволяло выделять участки из земель государственного фонда для коллективного садоводства. Земли предоставлялись организациям и учреждениям, а также предпринимателям, которые создавали для своих работников садовые товарищества (СНТ).

В 2021 году в природоохранной прокуратуре решили, что участки были незаконно оформлены в пожизненно наследуемые владения. Прокуратура начала массово изымать участки, так как действующее законодательство не позволяет предоставлять частным лицам земли национальных парков и лесного фонда.

До этого глава Росреестра Олег Скуфинский разъяснил механизм и нюансы действия нового закона об освоении земельных участков.

Ранее в России оценили идею обязать дачников осваивать участки за три года.