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Во Франции допустили иностранный след в нападениях на тюрьмы

BFMTV: власти Франции не исключают иностранный след в деле о нападении на тюрьмы
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Depositphotos

Власти Франции допускают, что в деле о нападениях на тюрьмы может присутствовать иностранный след. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По данным журналистов, на стене вестибюля дома надзирателя в тюрьме Экс-Люин правоохранители обнаружили надпись DDPF, символизирующую группу «Защита французских пленных». Организация взяла на себя ответственность за предыдущие нападения на тюрьмы.

Национальная антитеррористическая прокуратура организовала расследование по факту нападений на тюрьмы. Следователи возбудили уголовное дело.

Накануне BFMTV сообщал, что во Франции ряд тюрем подверглись нападениям злоумышленников, которые подожгли машины и открыли стрельбу. В публикации говорилось, что неизвестные подожгли автомобили возле исправительных учреждений в Люине и Валансе. В Тулоне был открыт огонь из автоматического оружия, также было слышно 15 выстрелов из автомата Калашникова.

Ранее на Гаити бандиты освободили из тюрьмы сотни заключенных.

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