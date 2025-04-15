Во Франции неизвестные напали сразу на несколько тюрем

Во Франции ряд тюрем подверглись нападениям злоумышленников, которые подожгли машины и открыли стрельбу. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

«Несколько французских тюрем подверглись обстрелу из автоматического оружия или поджогам», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что неизвестные подожгли автомобили возле исправительных учреждений в Люине и Валансе. В Тулоне был открыт огонь из автоматического оружия, также было слышно 15 выстрелов из автомата Калашникова.

По информации канала, пострадали также заведения в Нантерре, Вильпенте и Ниме. В Марселе на улице в 13-м округе также было подожжено несколько автомобилей, порядка десяти из них пометили аббревиатурой «DDPF», расшифровка которой неизвестна.

До этого осужденный по делу о теракте в Манчестере Хашим Абеди совершил нападение на сотрудников тюрьмы в графстве Дарем, нанеся им тяжелые травмы.

Трое сотрудников получили серьезные ранения, включая ожоги и ножевые ранения. Один из них был доставлен вертолетом в университетскую больницу Джеймса Кука в Мидлсбро с ранениями лица и горла, где ему провели экстренную операцию.

Ранее на Гаити бандиты освободили из тюрьмы сотни заключенных.