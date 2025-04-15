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В Екатеринбурге пенсионерка выпала из окна и проломила крышу автомобиля

В Екатеринбурге пенсионерка упала из окна дома на припаркованную машину
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Пенсионерка выпала из окна многоэтажки в Екатеринбурге и приземлилась на припаркованную у дома машину. Об этом сообщает Ura.ru.

Несчастный случай произошел утром 15 апреля. В результате пострадали пожилая женщина и крыша иномарки, на которую она упала. В полиции об инциденте узнали около 06:00, после чего на место прибыли сотрудники территориального ОВД.

«Предварительно установлено, что пожилая женщина могла выпасть из окна по собственной неосторожности», — отметили в пресс-службе городского УМВД.

Возраст пострадавшей и характер полученных ею травм остаются неизвестными. Как сообщается, женщине оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

6 апреля в Москве пятилетний ребенок упал с высоты третьего этажа. Сообщалось, что мать ненадолго оставила сына одного. В это время мальчик забрался на подоконник и выпал из окна. Он приземлился на козырек, а оттуда упал на асфальт. Ребенка госпитализировали.

Ранее мужчина сорвался с балкона, пытаясь избавиться от осиного гнезда.

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