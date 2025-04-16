Путину показали новый комплекс общежитий МГТУ имени Баумана

Президент России Владимир Путин посетил новый комплекс общежитий МГТУ имени Баумана. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Президента сопровождали мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, председатель Наблюдательного совета – первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров и ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин.

Глава государства посетил комплекс общежитий «Спектр» и «Стрела», рассчитанный 2,3 тысячи студентов в комнатах до четырех человек. В каждом корпусе разместятся до 550 и 1680 человек соответственно. Сейчас в комплексе живут около 850 студентов вуза.

Общежития, как рассказали в университете, оборудовали для маломобильных учащихся. На территории комплекса есть коворкинги, залы для индивидуальной работы, музыкальные классы и репетиционные, помещения кластера креативных индустрий, фудкорт, а также центр «Новоселье».

В начале апреля российский лидер поручил правительству разработать меры стимулирования для студентов, совмещающих работу по профилю обучения с учебой. Согласно поручению, кабмин должен внедрить систему поддержки студентов, занятых на работе по своей специальности, обеспечить возможность обучения по индивидуальным учебным планам с использованием дистанционных технологий. Предварительный доклад о реализации инициативы правительство должно представить до 1 августа 2025 года, окончательный план — до 1 февраля 2026 года.

Ранее Путин учредил стипендию для исследователей в научно-технической сфере.