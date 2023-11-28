Путин учредил стипендию для исследователей в научно-технической сфере

Президент России Владимир Путин поручил учредить стипендию в размере 75 тыс. рублей для аспирантов, проводящих научные исследования в рамках реализации приоритетов научно-технологического развития России. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, стипендия рассчитана на аспирантов и адъюнктов, обучающихся очно в российских образовательных организациях. Уточняется, что получить ее смогут до 2 тыс. человек ежегодно, а назначаться она будет на срок от одного года до четырех лет и выплачиваться ежемесячно.

До этого сообщалось, что на портале Государственных услуг появятся электронные зачетные книжки, студенческие билеты и другие документы, подтверждающие обучение. Соответствующий проект постановления опубликован на портале проектов нормативных актов.

24 ноября Путин, выступая на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», заявил, что власти готовы рассмотреть возможность выделения дополнительных средств на разработки в сфере применения искусственного интеллекта (ИИ).

Ранее сообщалось, что российский бизнес стал активнее брать на работу студентов и недавних выпускников.