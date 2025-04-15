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Суд вынес приговор стороннику РДК из Томской области за подготовку теракта

Суд приговорил жителя Томской области к 13 годам колонии за подготовку теракта
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Руслан Кривобок/РИА Новости

2-й Восточный окружной военный суд приговорил жителя Томской области Илью Катукию к 13 годам колонии за подготовку теракта на железной дороге. Об этом сообщили в Telegram-канале суда.

По данным следствия, мужчина является сторонником «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией). Житель Томской области связался с представителем организации и выразил готовность совершить теракт в регионе.

После получения задания от куратора Катукия начал подготовку. Он осмотрел железнодорожные пути и выбрал место, где впоследствии планировал установить «колесосбрасыватель» для схода поезда с рельсов. Однако мужчины задержали сотрудники ФСБ.

«Суд назначил Катукии наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет и штрафа в размере 100 000 рублей, с ограничением свободы на срок 1 год», — говорится в сообщении.

Решение суда в силу еще не вступило.

4 апреля Южный окружной военный суд приговорил гражданина Украины, жителя Херсонской области, к 18 годам колонии строгого режима по делу о подготовке к теракту, шпионаже и хранении взрывчатых веществ. Как уточнили в ведомстве, сотрудники ФСБ предотвратили теракт на этапе приготовления.

Ранее школьник рассылал сообщения о терактах, чтобы перейти на новый уровень в онлайн-игре.

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