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Свыше 200 населенных пунктов в Дагестане остались без света

МЧС: в Дагестане остались без света свыше 160 тысяч жителей
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Shutterstock/Creative Cat Studio

Аварийные отключения электроэнергии произошли в Дагестане, без электричества остались свыше 160 тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по республике.

По информации чрезвычайного ведомства, в 219 населенных пунктах 18 муниципальных образований Дагестана зарегистрированы аварийные отключения электроснабжения.

«В зону аварийных отключений попадает свыше 37 тыс. домов с населением 160 тыс. 491 человек, в том числе более 40,3 тыс. детей», — говорится в сообщении.

Причины отключения уточняются, дагестанские энергетики переведены в режим повышенной готовности.

МЧС объявило экстренные предупреждения в Дагестане в связи с прогнозируемыми на 16 апреля сильными осадками и лавинной опасностью.

Накануне сообщалось, что в Махачкале людей перевозят на специальных тачках из-за затопления проезжей части. Как писал Telegram-канал Baza, в ночь на 15 апреля, на столицу Дагестана обрушились сильные дожди. На проспекте Булача вода поднялась особенно высоко — на кадрах видно, что асфальтовое покрытие полностью погрузилось под воду, автомобили буквально рассекают волны. По информации источника, местные жители надеются, что вода скоро уйдет и дороги высохнут.

Ранее в Дагестане из-за дождей обрушился знаменитый восьмой цех завода «Дагдизель».

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