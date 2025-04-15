Махачкалинцев перевозят на двухколесных тачках по затопленным дорогам

В Махачкале людей перевозят на специальных тачках из-за затопления проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«В ночь на вторник, 15 апреля, на столицу Дагестана обрушились сильные дожди. На проспекте Булача вода поднялась особенно высоко — на кадрах видно, что асфальтовое покрытие полностью погрузилось под воду, автомобили буквально рассекают волны», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели произошедшее на видео. На кадрах видно, как мужчина в дождевике перевозит через проезжую часть несколько человек на специальной тачке. На другой записи видно, что дороги в городе полностью затоплены, но движение транспорта не остановлено: автомобили продолжают ездить, но только на небольшой скорости.

По информации источника, местные жители надеются, что вода скоро уйдет и дороги высохнут.

До этого сообщалось, что в Сахалинской области на видео попало, как часть трассы унесло потоками талых вод.

Ранее проезд по трассе в Бурятии оказался заблокирован из-за «снежного месива».